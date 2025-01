Mutter glaubt an Fluch auf ihrem Kind - und überweist Riesensumme an angebliche Heiler

Halle (Saale) - Eine Mutter aus Halle ist Opfer vorgeblicher Heiler geworden - sie glaubte an einen Fluch auf ihrem Kind und überwies eine Riesensumme.

Eine Mutter glaubte an einem Fluch auf ihrem Kind - und überwies eine Riesensumme an angebliche Heiler. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

"Das Kind der Frau wurde von einem angeblichen 'Fluch' überzogen, der es krankmachen sollte", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Betrug begann demnach bereits im November vergangenen Jahres - die 59-Jährige habe eine vermeintliche Heilpraxis in Lettland kontaktiert.

Gegen viel Geld für Geräte und Sitzungen sei der Frau "eine Heilung des Fluchs" vorhergesagt worden.

So habe die Mutter insgesamt eine sechsstellige Summe an Konten in mehreren Ländern überwiesen.