Mutter stürzt betrunken mit Lastenrad - Baby schwer verletzt

Mönchengladbach - Eine betrunkene Radfahrerin (34) hat in Mönchengladbach mit ihrem Lastenrad einen Unfall gebaut, bei dem ihr fünf Monate alter Sohn schwer verletzt wurde.

Die Frau hatte den fünf Monate alten Säugling in einer Sitzschale in dem Lastenfahrrad untergebracht. (Symbolbild) © Oliwia Nowakowska/dpa

Die 34-Jährige sei nach Angaben von Zeugen in der Nähe eines Einkaufszentrums mit dem Rad zur Seite gestürzt, teilt die Polizei mit.

Gegenüber den Beamten gab sie dann auch auf Nachfrage zu, dass sie Alkohol getrunken habe. Das habe zudem ein Test bestätigt, heißt es in dem Bericht.

Der in einer der Sitzschale des Fahrrads sitzende Säugling kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau wurde ambulant in einer Klinik behandelt.

Nach dem Unfall am Freitag wurde das Baby am Montag aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen.