Mutter tödlich verletzt: Wenn Ihr diesen Mann seht, ruft sofort die 110!

Die Polizei fahndet mit diesem Foto nach dem Verdächtigen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa; Polizei Oberfranken (Montage)

Die Polizei warnt jedoch davor den Mann anzusprechen, er befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand und leide unter Wahnvorstellungen.

Stattdessen sollte umgehend der Notruf 110 gewählt werden! Die Ermittler können nicht ausschließen, dass von dem Gesuchten eine Gefahr für andere ausgeht.

Gegen den 23-Jährigen besteht der dringende Tatverdacht, dass er seine 56 Jahre alte Mutter in deren Wohnung in Berg im Landkreis Hof in Grenznähe zu Thüringen in der Nacht auf Mittwoch so schwer verletzt hat, dass diese am Mittwochmorgen ihren Verletzungen im Krankenhaus erlag. Das teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit.

Die genauen Umstände der Tat waren zunächst noch unklar.

Die Mutter wurde gegen 1 Uhr in der Wohnung entdeckt. Die Polizei Naila und die Kripo Hof fahndete mit einem Großaufgebot im Bereich Berg nach dem 23-Jährigen. Dabei kam auch ein Hubschrauber und Polizeihunde zum Einsatz. Die Suche verlief jedoch zunächst ergebnislos.