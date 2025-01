Mutter und Kind sitzen in parkendem Auto, kurz darauf folgt gewaltiger Schreck

Die 37-Jährige und ihr Kind befanden sich zum Zeitpunkt des Geschehens in ihrem geparkten Auto. (Symbolfoto) © 123RF/sementsovalesia

Wie ein Sprecher der Polizei erst am heutigen Freitag berichtete, ereignete sich das ganze bereits am vergangenen Silvesterabend in Dietzenbach (Landkreis Offenbach am Main). Die 37-Jährige und ihr Kind saßen gerade im geparkten Wagen auf einem Parkplatz vor dem Rathaus, um dort den Start ins neue Jahr zu feiern.

Gegen 18.20 Uhr zersprang urplötzlich die Windschutzscheibe des Fahrzeuges, Mutter und Kind wurden von umherfliegenden Glassplittern getroffen. Die gute Nachricht vorweg: Beide wurden trotz allem nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Am darauffolgenden Neujahrstag entdeckte die 37-Jährige schließlich ein Projektil in ihrem Auto und meldete dies der Polizei. Die Beamten identifizierten das Geschoss als sogenannten "Diabolo", welches wohl aus einem Luftgewehr stammte und stellten es sicher.

Umgehend wurden weitere Ermittlungen durch die Kripo aufgrund des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.