31.03.2023 10:38 Mysteriös: Mann liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen am Wegesrand - wer hat etwas beobachtet?

In Meerbusch bei Düsseldorf wurde am Donnerstagabend ein lebensgefährlich verletzter Mann am Straßenrand gefunden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Von Laura Ratering

Meerbusch – Die Polizei steht vor einem Rätsel: Am Donnerstagabend wurde ein schwer verletzter Rollerfahrer in Meerbusch bei Düsseldorf am Straßenrand gefunden. Die Ermittler sind auf der Suche nach Zeugen. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann (31) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/wirestock Gegen 20.15 Uhr erhielten die Beamten die Meldung, dass der 31-Jährige an der Meerbuscher Straße, im Bereich der Haltestelle "Haus Meer", am Straßenrand liege. Die Polizei bestätigte, dass der Mann aus Neuss mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Nun gelte es zu klären, ob ein medizinischer Notfall oder ein Verkehrsunfall zu den anschließend schweren Verletzungen geführt haben könnte. Polizeimeldungen Rentner errichtet Straßensperre und geht mit Kettensäge auf Polizei los Zeugen konnten die Einsatzkräfte am Abend nicht ausfindig machen, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet und um Hinweise bittet. Informationen nehmen die Ermittler unter der 02131 3000 entgegen.

