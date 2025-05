Nach Auseinandersetzung am Postplatz in Aue: Mehrere Personen in Haft

Nach einer heftigen Auseinandersetzung im Januar am Postplatz in Aue (Erzgebirge) sind nun mehrere Personen in Haft.

Von Lea Wunderlich

Alles in Kürze Mehrere Personen in Haft nach Auseinandersetzung am Postplatz in Aue

19-Jähriger Syrer mit Messer verletzt

17-Jähriger Syrer in U-Haft wegen Gewalttaten

16-Jähriger Syrer in Haft wegen Raubstraftat und Drogen

Weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft Mehr anzeigen

Am 23. Januar kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung am Postplatz in Aue. © Niko Mutschmann Wie die Polizei mitteilte, hat die Ermittlungsgruppe "Postplatz" mehrere Verfahren zu den Gewaltdelikten vom 23. Januar dieses Jahres aufgeklärt. An jenem 23. Januar war ein 19-jähriger Syrer am Postplatz mit einem inzwischen 16-jährigen Landsmann offenbar aufgrund privater Meinungsverschiedenheiten in Streit geraten. "Der Jüngere steht im Verdacht, dem Älteren mit einem Messer im Gesicht eine Schnittwunde zugefügt zu haben, die nicht lebensbedrohlich war", so die Polizei weiter. Polizeimeldungen Kurioser Klau: Mann stiehlt eigenen BMW zurück und wird festgenommen In einem von Zeugen gefilmten Video sah man eine weitere Körperverletzung. Der 19-Jährige wurde durch Faustschläge verletzt. Tatverdächtig ist hier ein 17-jähriger Syrer, der den 19-Jährigen geschlagen hatte. Das Tatmittel konnte nicht gefunden werden. Der 19-Jährige wurde für eine Nacht stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die beiden tatverdächtigen Jugendlichen standen laut Polizei unter Drogeneinfluss und waren vorläufig festgenommen worden. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen wurden sie aber zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Inzwischen ist ein Haftbefehl gegen den 17-Jährigen erwirkt worden, nachdem auch er noch weitere Gewalttaten begangen hatte. Unter anderem ist er noch zweier Raubstraftaten verdächtig. Der Jugendliche befindet sich in U-Haft.

Auch ein 16-Jähriger in Haft