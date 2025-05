Nach Gewalt-Chaos in Aue: Polizei führt weitere Razzia durch

Aue - Spontane Razzia in Aue ( Erzgebirge ) am Dienstag: Weil es in der Innenstadt immer wieder zu schweren Gewalttaten kommt, führte die Polizei eine sogenannte Komplexkontrolle durch. Dabei gingen ihnen ein Jugendlicher (17) und ein junger Mann (25) ins Netz!

Die Handschellen klickten, der Teenager wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter soll am Mittwoch entscheiden, ob der 17-Jährige in U-Haft kommt.

Demnach soll der Teenager im Juli 2024 in der Lutherstraße zwei Personen attackiert haben, um Drogen von ihnen zu stehlen. "Zudem wird dem Jugendlichen zur Last gelegt, mit einem mutmaßlichen Komplizen Anfang April 2025 in der Schwarzenberger Straße unter Anwendung von Gewalt und Pfefferspray einem 32-Jährigen Bargeld sowie Medikamente gestohlen zu haben", heißt es von der Polizei.

Am Postplatz kontrollierte die Polizei einen Jugendlichen (17). Gegen den Syrer lag ein Haftbefehl vom Chemnitzer Amtsgericht vor - er soll zwei Raubstraftaten begangen haben.

Die Razzia fand zwischen 13 und 21 Uhr statt. Der Fokus lag dabei auf der Innenstadt - vor allem den Postplatz und die umliegenden Straßen hatten die Beamten im Blick. Hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu teils brutalen Schlägereien.

Insgesamt 33 Beamte waren bei der Razzia in Aue beteiligt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Auch einen 25-Jährigen kontrollierte die Polizei in Aue. Der Libanese war nicht in der Lage gewesen, eine offene Geldstrafe von mehreren Hundert Euro zu zahlen. Er befindet sich in einer JVA, muss die Geldstrafe nun im Knast absitzen.

Immerhin: Weitere relevante Vorkommnisse konnte die Polizei am Dienstag nicht feststellen. In Aue war es weitestgehend ruhig geblieben. Insgesamt 33 Beamte waren an der Razzia beteiligt. Unterstützt wurden sie von der sächsischen Bereitschaftspolizei.

Erst vor Kurzem kündigte die Polizei mehr Kontrollen und Präsenz in Aue an - diese Maßnahme ist bitter nötig. Seit Anfang des Jahres kam es in der 19.000-Einwohner-Stadt vermehrt zu Messer-Attacken und weiteren Gewalt-Eskalationen.

Mitte März führte die Polizei ihre erste große Komplexkontrolle in Aue durch: Dabei fanden die Beamten Drogen und ein Klappmesser bei einem Passanten.