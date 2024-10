Nach Blutbad in Parkhaus: So ist der Stand der Ermittlungen der Mordkommission

Wuppertal - Drei Tage nach der Bluttat in einem Wuppertaler Parkhaus, bei der ein 18-Jähriger beinahe gestorben wäre, sucht die Mordkommission weiter nach einem konkreten Verdächtigen.

Ob das Opfer allein auf eine größere Gruppe traf oder in Begleitung war, sei noch unklar. Die Tatwaffe sei trotz nochmaliger Absuche des Bereichs um den Tatort verschwunden geblieben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich am Samstagabend mehrere Personen in dem Parkhaus "eher nicht zufällig" getroffen haben.

Ärzte konnten den 18-Jährigen, der nach mehreren Messerstichen in Lebensgefahr schwebte, mit einer Not-Operation retten. Währenddessen soll der Vater mit einem Messer in der Klinik, in der sein Sohn lag, zwei Angehörige verletzt haben.

Der 51-Jährige war dort auf Familienangehörige seiner Ex-Frau getroffen. Dabei war den Ermittlungen zufolge ein älterer Streit innerhalb der Familie eskaliert.