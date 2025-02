Nach Brand in Gartenlaube: Polizei sucht Zeugen

Zwickau - Im Zwickauer Ortsteil Marienthal brach am Dienstagnachmittag ein Feuer in einer Gartenlaube aus.

Gegen 14.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in eine Kleingartenanlage am Eschenweg aus, teilte die Polizei mit.

Im Zuge der Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen. Habt Ihr Personen beobachtet, die sich am Dienstagnachmittag in der Gartensparte aufhielten und mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Dann meldet Euch beim Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 42 81 02.