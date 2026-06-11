Nach Brand in Reutlingen: Eintrag auf Linksextremisten-Blog aufgetaucht

Reutlingen - Die Attacke auf das Stromnetz in Reutlingen wird laut dem Landeskriminalamt (LKA) auf einem linksextremistischen Blog thematisiert und deswegen ein Zusammenhang geprüft.

Die Polizei untersuchte den Tatort und sucht derzeit noch immer nach den Tätern. © Christoph Schmidt/dpa

Die Ermittler wollten herausfinden, inwieweit der Blog mit dem Feuer in einem Umspannwerk in der Nacht zum Montag in Verbindung stehe, teilte ein LKA-Sprecher mit. Dies sei nur eine Spur, der man nachgehe.

Die Attacke und die Folgen des Brandanschlags seien im Blog unter der Rubrik "Aktionen/Sabotagen" mit diversen Berichten publiziert worden. Ein Bekennerschreiben findet sich dort laut LKA nicht. Zuerst hatte der "Reutlinger General-Anzeiger" berichtet.

Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) handelt es sich bei dem Blog "Switch off" um eine Kampagne, die Antikapitalismus mit Klimapolitik verknüpft. "Die Kampagne hat zum einen das Ziel, zur Begehung von Straftaten zu animieren.

Zum anderen bietet sie gewaltorientierten Linksextremisten die Möglichkeit, "Kämpfe in einen gemeinsamen Kontext zu setzen" und diese so zu verbinden", schreibt das BfV auf seiner Internetpräsenz.