Brutaler Raub im Erzgebirge: Polizei schnappt weitere mutmaßliche Täter

Die Polizei konnte nach einem brutalen Raub in Annaberg-Buchholz zwei weitere Verdächtige schnappen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Mitten in der Nacht wurde der 16-Jährige in der Annenstraße von einem 18-Jährigen und seinen beiden Begleitern angesprochen. Plötzlich schlug und trat das Trio auf ihn ein.

"Zudem fügte einer der Angreifer dem Geschädigten eine Stichverletzung am Rücken zu", so die Polizei. Anschließend nahmen sie dessen Schlüssel und die Geldbörse an sich. Der 16-Jährige musste nach der Attacke in ein Krankenhaus.

Den 18-jährigen Täter konnte die Polizei am selben Nachmittag schnappen. "Ein Ermittlungsrichter hatte einen Haftbefehl erlassen", so eine Polizeisprecherin - er kam in U-Haft.

Tagelang ermittelte die Polizei und suchte nach den anderen beiden Tätern. Schnell richtete sich der Verdacht gegen zwei Jugendliche (15, 16).