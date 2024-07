Nach brutaler Attacke auf Rastplatz: Polizei gibt neue Details bekannt

Bei einer brutalen Attacke auf einem Rastplatz bei Bad Honnef wurde ein Ehepaar schwer verletzt. © Ralf Klodt/dpa

Das erklärte ein Polizeisprecher in Bonn am Freitag. Durch die Besonderheit des Falls - der Tatort an einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen dürfte eher Zufall gewesen sein - sei man nun "mehr oder weniger" bundesweit unterwegs und auf der Suche nach den Verdächtigen.

Das Ehepaar war am Mittwochabend an der viel befahrenen A3 bei Bad Honnef von mehreren Unbekannten schwer verletzt worden.

Der 51 Jahre alte Ehemann wurde nach Erkenntnissen der Polizei vor seinem Wohnmobil von einem Auto angefahren.

Dann seien der Mann und seine 50 Jahre alte Frau von bis zu fünf Menschen angegriffen und schwer verletzt worden, berichtete die Polizei.

Das Paar befand sich auf der Durchreise. Die Unbekannten flohen.