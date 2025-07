Nach Einbruch bei "verschwundenem" Oligarchen: Ganove schläft neben Beute ein

Die kuriose Kriminal-Story ist schnell erzählt: Am Sonntagmorgen wurde die Polizei von Anwohnern des kleinen Ortes Last informiert, dass ein unbekannter Mann auf einem Feld hinter dem Schloss liege und sich auf dem Weg dahin mehrere Gegenstände befänden.

Hat den Schlossherren seit Jahren nicht mehr gesehen: Eckhard Hissung (71), der alte Schäfermeister auf der Last. © Udo Kuthe

"Ein freundlicher Mann, doch den habe ich seit Jahren nicht mehr hier gesehen", erzählt Eckhard Hissung (71), der alte Schäfermeister auf der Last. Überhaupt seien seit dem Ukraine-Krieg kaum noch Leute auf dem Anwesen zu sehen gewesen.

Auch die Polizei hatte anfangs Schwierigkeiten, mit dem 68-Jährigen in Kontakt zu treten. Letztlich gelang es, ihn per Videochat zu kontaktieren, damit er die geklauten Sachen als sein Eigentum identifizieren konnte.

Dass der russische Millionär, der vor dem Krieg ein Airline-Projekt in der Ukraine betrieb, nicht mehr zu sehen ist, könnte auch an einem Todesurteil liegen, das im Jahr 2011 ein Scharia-Gericht in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über zwei russische Geschäftsleute in deren Abwesenheit verhängte.

Der Berichterstattung ukrainischer Nachrichtenportale und der ukrainischen Ausgabe des Forbes-Magazins zufolge soll der Schlossbesitzer eine dieser Personen sein. Verurteilt wurden beide wegen des Mordes an einem ebenfalls russischen Geschäftsmann, mit dem sie eine Airline in den VAE betrieben hatten.

Für eine Nachfrage von TAG24 war der Schlossherr nicht erreichbar.