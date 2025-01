02.01.2025 09:52 1.948 Nach Einbruch in Go-Kart-Halle: Täter bauen Unfall mit Fluchtauto

Zwei bisher noch unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in eine Go-Kart-Halle in Mülsen (Landkreis Zwickau) ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von Sarah Fuchs

Mülsen - Zwei bisher noch unbekannte Täter brachen am Mittwochabend in eine Go-Kart-Halle in Mülsen (Landkreis Zwickau) ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 21.55 Uhr wurde der Geschäftsführer durch das Alarmanlagensystem seiner Go-Kart-Halle in der Niedermülsener Hauptstraße über einen Einbruch informiert und rief sofort die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten sowie des Geschäftsführers flohen die Täter mit einem Auto vom Tatort. Auf der Zufahrt kamen sie noch dem Geschäftsführer in einem blauen Seat Ibiza entgegen. Dieser konnte sich das Kennzeichen merken und gab es an die Polizisten weiter. Polizeimeldungen Fünf Tote an Silvester: "Normales Feuerwerk reicht vielen nicht mehr aus!" Die flüchtigen Täter bauten währenddessen auf der Dresdner Straße im Ortsteil St. Jacob einen Unfall, als sie einer 69-jährigen VW-Tiguan-Fahrerin die Vorfahrt nahmen. Die Frau blieb zum Glück unverletzt. Beide Täter setzten ihre Flucht fort. Gesamtschaden bei etwa 18.000 Euro An der Unfallstelle konnten die Beamten jedoch ein Kennzeichen finden, das mit dem flüchtigen blauen Seat übereinstimmte. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Durch den Einbruch entstand laut Polizeiangaben ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Zwickau unter folgender Telefonnummer zu melden: 0375/428102.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa