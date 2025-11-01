Nach Familienstreit: 24-Jährige versucht bei Flucht Polizist zu überfahren
Von Sophia-Caroline Kosel
Köln - Nach einem Familienstreit ist eine Frau in Köln mit einem Mietwagen auf Polizisten zugefahren.
Ein Beamter gab einen Warnschuss ab, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 24-Jährige habe die Flucht dann über Gehwege fortgesetzt und dabei Fußgänger gefährdet.
Sie kam letztlich an einer Kreuzung von der Fahrbahn ab.
Am Auto entstand Sachschaden. Im Innenraum stellten die Polizisten einen Schreckschuss-Revolver sicher, wie es weiter hieß.
Ein Atemalkoholtest bei der psychisch auffälligen Frau verlief negativ.
Die 24-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen, unter anderem über den Familienstreit, gab es nicht.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa