Nach Familienstreit: 24-Jährige versucht bei Flucht Polizist zu überfahren

Ein Warnschuss, eine riskante Flucht durch Köln und ein Schreckschuss-Revolver im Wagen. Die Gründe für das Verhalten einer 24-Jährigen waren noch unklar.

Von Sophia-Caroline Kosel

Köln - Nach einem Familienstreit ist eine Frau in Köln mit einem Mietwagen auf Polizisten zugefahren.

In Köln hat die Polizei einen Warnschuss abgeben müssen, da eine 24-Jährige versucht hat, einen Beamten zu überfahren. (Symbolbild)
© Friso Gentsch/dpa

Ein Beamter gab einen Warnschuss ab, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 24-Jährige habe die Flucht dann über Gehwege fortgesetzt und dabei Fußgänger gefährdet.

Sie kam letztlich an einer Kreuzung von der Fahrbahn ab.

Am Auto entstand Sachschaden. Im Innenraum stellten die Polizisten einen Schreckschuss-Revolver sicher, wie es weiter hieß.

Steine von Brücke auf Autos geworfen: Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes
Ein Atemalkoholtest bei der psychisch auffälligen Frau verlief negativ.

Die 24-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen, unter anderem über den Familienstreit, gab es nicht.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

