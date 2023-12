Nach Farb-Anschlag auf Weihnachtsbäume: Das wurde bei "Letzter Generation" jetzt alles gefunden

Berlin - Nachdem vier Mitglieder der " Letzten Generation " am gestrigen Mittwoch mehrere Weihnachtsbäume besprüht hatten, durchsuchte die Polizei deren Wohnungen und fand Beweismittel.

Die beiden Aktivistinnen (21, 23) der "Letzten Generation" besprühten den Weihnachtsbaum in Berlin mit oranger Farbe. © Letzte Generation

Die Durchsuchungen mit richterlichem Beschluss erfolgten an den jeweiligen Anschriften in den Ortsteilen Kreuzberg, Wedding und Wilmersdorf, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten.

In der Wohnung einer 43-Jährigen fanden die Einsatzkräfte demnach 72 Tuben mit Klebstoff, 26 Kupferfittings sowie fünf Behältnisse mit Quarzsand und zwei mit Farbe gefüllte Eimer.

Bei einer an der Farb-Attacke beteiligten 21-Jährigen beschlagnahmten sie vier Tuben mit Klebstoff sowie Silikat und Aceton.

In der Wohnung eines 19-jährigen Tatbeteiligten entdeckten Beamte 452 Tuben mit Klebstoff, 60 Kupferfittings sowie Kühlspray und Quarzsand.