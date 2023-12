"Letzte Generation" besprüht Weihnachtsbäume in Berlin

Berlin - Die " Letzte Generation " hat erneut in Berlin zugeschlagen: In der Hauptstadt besprühten Klimaaktivisten Weihnachtsbäume mit oranger Farbe.

Angriff auf die Besinnlichkeit: Aktivisten der "Letzten Generation" färbten am Leipziger Platz und vor dem Bundesrat in Berlin Weihnachtsbäume orange. © Letzte Generation (Bildmontage)

Betroffen waren am Mittwoch die großen geschmückten Weihnachtsbäume am Leipziger Platz und vor dem Bundesrats-Gebäude.

Nachdem die Klimaschützer die Bäume eingefärbt hatten, posierten sie mit Bannern vor ihrem Werk. Darauf waren die Parolen "Besinnlich in die Katastrophe?" und "Nächstenliebe = Klimaschutz" zu lesen.

Lio Gomez war bereits bei der Aktion am Brandenburger Tor mit dabei. "Wie kann ich ruhigen Gewissens in weihnachtlich leuchtende Kinderaugen schauen, wohl wissend, dass sie auf eine Zukunft voller Katastrophen und Kriege zusteuern?", sagte die 23-Jährige am Randes des Protests am Leipziger Platz.

Judith Beadle (42) beteiligte sich an der Aktion vor dem Bundesrat. Sie erklärte: "Was ist uns wichtiger? - Eine ungestörte Adventszeit, das unumstößliche Festhalten an dem stetigen, zerstörerischen Weiter-so? Oder eine sichere und lebenswerte Zukunft für uns, für meine Kinder?"

Die Berliner Polizei schritt ein, nachdem sie von Zeugen über die besprühten Weihnachtsbäume informiert worden war. "Mehrere Angehörige der sogenannten 'Letzten Generation' werden aktuell zur Feststellung ihrer Personalien dort festgehalten", hieß es auf der Plattform X.

Die "Letzte Generation" fordert den Ausstieg aus fossilen Energien bis 2030. Mit ihrem andauernden Protest in Berlin wollen die Aktivisten Druck auf die Bundesregierung ausüben.