04.10.2024 12:57 2.016 Nach Fund von Frauenleiche in Wohnung: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter!

Nach einem Tötungsdelikt, das sich am 28. September in Bad Homburg (Hessen) ereignet hat, konnte am Donnerstag ein Tatverdächtiger dingfest gemacht werden.

Von Maximilian Hölzel

Bad Homburg vor der Höhe - Nach einem Tötungsdelikt, das sich am 28. September im hessischen Bad Homburg vor der Höhe ereignet hat, konnte am gestrigen Donnerstag ein Tatverdächtiger dingfest gemacht werden. Die Polizei konnte nach einem Tötungsdelikt an einer Frau in Bad Homburg vor der Höhe (Hochtaunuskreis) einen tatverdächtigen Mann schnappen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtet, sei im Zusammenhang mit der getöteten Frau, die in einer Wohnung in der Louisenstraße leblos aufgefunden wurde, ein 40-jähriger Mann aus Bad Homburg festgenommen worden.

Er stehe unter dringendem Verdacht, für den Tod der Frau verantwortlich zu sein. Bereits einen Tag nach der Tat hatten Staatsanwaltschaft und Polizei erste Informationen zu dem Fall veröffentlicht. Im Zuge intensiver Ermittlungen durch die zuständige Kriminalpolizei erhärtete sich dann der Tatverdacht gegen den 40-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt stellte daraufhin einen Antrag auf Haftbefehl, der am Donnerstag schließlich erlassen wurde. Seitdem befindet sich der Verdächtige, gegen den nun wegen Totschlags ermittelt wird, in Untersuchungshaft. Zum aktuellen Zeitpunkt können weder Staatsanwaltschaft noch Polizei weitere Auskünfte zu den genauen Hintergründen der Tat geben. Weitere Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Titelfoto: 123RF/udo72