05.04.2024 16:01 Nach Fußball-Streit zwischen Kindern: Vater schlägt zehnjährigem Jungen ins Gesicht

Am Ostersonntag gerieten mehrere Kinder im hessischen Wöllstadt in einen Streit. In dessen Folge schlug ein Vater einem Zehnjährigen ins Gesicht.

Von Maximilian Hölzel

Wöllstadt - Eigentlich sollte Ostern das Fest der Hoffnung und des Friedens sein, doch letzteres kann man von einem erschütternden Vorfall, der sich am Ostersonntag auf einem Sportplatz in der hessischen Gemeinde Wöllstadt abgespielt hat, nicht gerade behaupten. Auf einem Fußballplatz in der hessischen Gemeinde Wöllstadt kam es am Ostersonntag zu einer Handgreiflichkeit eines Mannes gegenüber einem zehnjährigen Jungen. (Symbolfoto) © 123RF/satakorn Laut einer Polizeimeldung sind an besagtem Ostertag gegen 17.40 Uhr zunächst mehrere Kinder beim gemeinsamen Fußballspielen im Stadtteil Ober-Wöllstadt (Wetteraukreis) in einen Streit geraten.

In der Folge zog der Vater eines der Kinder einen Zehnjährigen an dessen Kleidung hinter sich her und schlug ihm daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht. Im weiteren Verlauf ging eine Frau, die sich ebenfalls mit den Kindern auf dem Sportgelände aufgehalten hatte, dazwischen und diskutierte anschließend mit dem offensichtlich gewalttätigen Mann. Weil der Fall nun detailliert aufgeklärt werden soll, sucht die Polizei nach jener Dame, die für die Behörden eine wichtige Zeugin bei deren Ermittlungen darstellt. Sie wird gebeten, sich dringend bei der Polizeistation Friedberg zu melden. Etwaige weitere Zeugen können sich außerdem unter der Rufnummer 06031/6010 an die Beamten wenden.

