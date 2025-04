Nach Haftbefehl: Autofahrer erneut ohne Lappen unterwegs

Der 36-Jährige wurde an der Grenzkontrolle Reitzenhain erwischt. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde am Montagmittag, gegen 12.55 Uhr, ein spanischer Autofahrer am Grenzübergang in Reitzenhain (Erzgebirge) kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 36-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung vorlag.

Die geforderte Geldstrafe von mehr als 3700 Euro konnte der Spanier aufbringen, weiterfahren durfte er aber nicht. Denn auch in diesem Fall war der 36-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs.