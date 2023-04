Nach Hammer-Angriff auf Taxifahrer: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Warnemünde – Ein mutmaßlicher Streit über den Bezahlvorgang hat in Rostock zu einem tätlichen Angriff auf einen Taxifahrer geführt. Dabei schlug ein damals noch unbekannter Fahrgast mehrfach mit einem Hammer auf den Fahrer ein und verletzte ihn schwer. Am gestrigen Dienstag gelang es der Polizei, einen 38 Jahre alten Tatverdächtigen festzunehmen.

Das Taxi wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. © Stefan Tretropp

Am vergangenen Samstagabend soll der Verdächtige vor dem Lokal "Rosmarin'o Rostock" in ein Taxi gestiegen sein, welches ihn bis in den Zehnkilometer entfernten Wiesenweg in Rostock-Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) beförderte, wo es dann zur besagten Streitsituation gekommen sein soll.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll der Tatverdächtige den 59-jährigen Taxifahrer auch am Kopf getroffen haben, wodurch dieser viel Blut verlor und schwer verletzt wurde.

Es gelang ihm aber noch, nach der Attacke den Notfallknopf in seinem Taxi zu bedienen und Nachbarn zufolge laut im Hilfe zu schreien.

Der Täter flüchtete daraufhin zunächst in unbekannte Richtung, konnte durch "intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei" - die zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung beinhalten sollen - jedoch am gestrigen Dienstag verhaftet werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.