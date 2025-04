Nach mehreren Einbrüchen im Harz: Polizei schnappt dreistes Diebesduo

Wernigerode - In der Nacht auf Donnerstag sind der Polizei in Schierke, einem Ortsteil von Wernigerode ( Landkreis Harz ), zwei mutmaßliche Diebe ins Netz gegangen.

Gegen etwa 3.30 Uhr kam es in der Straße "Kirchberg" zu einem Einbruch in der dortigen Kunstgalerie. Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, sollen sich zwei tatverdächtige Personen gewaltsam Zutritt verschafft und dann unter anderem Bargeld gestohlen haben.

Die beiden mutmaßlichen Täter stehen zudem im Verdacht, in derselben Nacht in eine Gastronomie in der Brockenstraße eingebrochen zu sein. In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall eingeleitet. Diese dauern an.