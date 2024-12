Nach Nachtruhe: Brummi-Fahrer kontrolliert Laderaum - Plötzlich macht er große Augen

Stromberg - Bügeleisen-Bande schlägt zu! Ein türkischer Lastwagen-Fahrer erlebte am frühen Samstagmorgen auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West bei Stromberg ( Rheinland-Pfalz ) an der A61 einen waschechten Albtraum.

Wie die Polizei berichtet, wachte der Fernfahrer gegen 5.30 Uhr von seiner Nachtruhe auf, um seine Tour fortzusetzen.

Doch als er routinemäßig in den Laderaum seines Lastwagens schaute, traf ihn regelrecht der Schlag. Diebe hatten in der Nacht einen Großteil seiner Fracht gestohlen - und das in beachtlichem Stil!

Weg waren sie: 248 Bügeleisen der Marke Philips, deren Gesamtwert stolze 27.280 Euro beträgt.

Während der türkische Staatsbürger in der Nacht friedlich schlummerte, hatten die Diebe offenbar einen klaren Plan.

Mit Werkzeug schnitten sie die Plombe am Anhänger des Lastwagens durch und räumten die Ladung ab.