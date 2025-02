11.02.2025 07:57 Nach Notruf in der Nacht: Polizei findet Mann mit Schussverletzung - Lebensgefahr

In Wuppertal ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mann mit einer Schussverletzung aufgefunden worden. Er lag in seiner Wohnung.

Von Frederick Rook

Wuppertal - In Wuppertal ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mann mit einer Schussverletzung aufgefunden worden. Er lag in seiner Wohnung. Polizisten stehen in der Nacht in der Wohnung, in der der Verletzte gefunden wurde. © Sascha Thelen/dpa Gegen 0.45 Uhr war bei der Leitstelle der Polizei ein Notruf eingegangen. Sofort eilten die Beamten zum Einsatzort in der Weststraße (Südstadt). In dem dort befindlichen Mehrparteienhaus fanden sie den 34-Jährigen in seinen eigenen vier Wänden. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei bekannt gab. Die Hintergründe zu dem Vorfall sind aktuell noch völlig unklar. Auch zu einem möglichen Täter wollte sich die Sicherheitsbehörde bislang nicht äußern. Während die Ärzte um das Leben des Schussopfers kämpfen, hat eine Mordkommission inzwischen die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat aufgenommen.

Titelfoto: Sascha Thelen/dpa