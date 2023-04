Nach Online-Anlagebetrug in Millionenhöhe - Fünf Hauptverdächtige in Haft!

Jahrelang wurde nach Online-Anlagebetrügern gefahndet, nun konnten fünf Verdächtige festgenommen werden. (Symbolbild) © 123RF/tehcheesiong

Zugriffe seien in Rumänien und Bulgarien erfolgt, sagte Mario Krause vom Fachkommissariat Cybercrime der Polizei Braunschweig am Donnerstag. Die Männer befinden sich ihm zufolge seit Ende März in Untersuchungshaft.

Bei einem zweiten sogenannten "Action Day" seien Cybercrime-Experten aus Niedersachsen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Göttingen in Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol bereits am 22. März ausgerückt.

In insgesamt vier Staaten gingen Ermittler nach den Polizeiangaben gegen Verdächtige vor. Mit dem Einsatz sei der Tätergruppe die Führungsriege genommen worden. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Verdächtigen auch anklagen können", sagte Manuel Recha von der Staatsanwaltschaft Göttingen.

Bei einem ersten Ermittlerschlag gegen die international agierenden Gruppe im Oktober 2021 waren nach Polizeiangaben mehr als 100 Kräfte in Bulgarien, den Niederlanden, der Ukraine und Zypern und Israel im Einsatz. In den Folgemonaten konnten die Täterstrukturen sowie die einzelnen Taten weiter aufgeklärt werden, hieß es.