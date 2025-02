Nach Schädel-Fund am Wegesrand: Wurden weitere Knochenteile entdeckt?

Die Polizei sperrte den Fundort am Bahnviadukt in Zwickau ab. © Ralph Kunz

Vergangene Woche machte Andreas F. (44) gemeinsam mit seiner Freundin die grausige Entdeckung im Ortsteil Marienthal.

In einem Beutel am Wegesrand am Marienthaler Bach, in Höhe des Bahnviadukts Robert-Blum-Straße, lag ein menschlicher Schädelknochen.

Das Duo alarmierte die Polizei, die nun die Herkunft des Schädels ermittelt. Die Untersuchungen dazu werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Es konnten laut Polizei keine weiteren Knochenteile gefunden werden.

"Bisher liegen keinerlei Hinweise auf ein Tötungsdelikt vor. Zudem kann, laut aktuellen Ermittlungen, ausgeschlossen werden, dass der Knochen einer vermissten Person zugeordnet werden kann", heißt es weiter.