Nach Serie von Autoeinbrüchen: Verdächtiger geschnappt

Zwickau - Ist die Serie von Autoeinbrüchen in Zwickau aufgeklärt? Die Polizei hat einen Verdächtigen (40) festgenommen.

Ende 2023 gab es in Zwickau eine Einbruchsserie bei Autos. © Mike Müller

Ende des vergangenen Jahres war es im Zwickauer Stadtgebiet zu einer Vielzahl von Einbrüchen in geparkte Autos gekommen. Bei einer Personenkontrolle am 11. Dezember wurde auch ein 40-Jähriger genauer unter die Lupe genommen, der im Verdacht stand, ein Fahrzeug geklaut zu haben.

"Bei darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Beamten zahlreiches Diebesgut in der Wohnung des Beschuldigten sicherstellen. Am Tag danach erließ der zuständige Haftrichter einen Haftbefehl gegen den Deutschen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht", berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Im Laufe der Ermittlungen konnten dem Verdächtigen bisher 30 Straftaten zugeordnet werden.

Dabei handelte es sich laut Polizei um 24 Fahrzeugeinbrüche, einen Diebstahl aus einer Lagerhalle und einen Autodiebstahl.