Serie reißt nicht ab: Einbrecher steigen wieder in mehrere Autos ein

In Zwickau wurde wieder in mehrere Autos eingebrochen. (Symbolbild) © Mike Müller

Die Einbrüche fanden zwischen 20 Uhr am Freitagabend und 7.50 Uhr am Montagmorgen statt. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter zwei Opel an der Leipziger Straße auf, einen Renault-Kleinbus sowie einen Audi an der Freiligrathstraße und einen Peugeot an der Franz-Mehring-Straße.

"Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Fahrzeugen nichts gestohlen. Die Täter hinterließen jedoch Sachschaden von insgesamt rund 2100 Euro", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Zwischen 9 Uhr am Montag und 8.15 Uhr am Dienstag wurden der Polizei weitere Einbrüche bekannt. Die Unbekannten schlugen an der Hölderlinstraße, an der Saarstraße und am Otto-Lilienthal-Weg zu. Betroffen waren ein Audi, zwei Volkswagen sowie ein weiterer Opel.

Aus den Autos klauten die Täter verschiedene kleine Gegenstände wie eine Powerbank, eine Sonnenbrille, Ladekabel, Ladegeräte und Akkus. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 250 Euro.