Nach sexuellen Übergriffen am Schlachtensee: Dritter Tatverdächtiger geschnappt!

Die Polizei nahm einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni soll es am Schlachtensee zu Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und sexuellen Belästigungen von jungen Frauen gekommen sein.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben Spezialkräfte des LKA bereits am 10. August einen Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen vollstreckt.

Demnach wurde der Tatverdächtige gegen 11 Uhr an seiner Arbeitsstätte in einem Friseursalon in Tiergarten von den Einsatzkräften festgenommen.

Der Polizei zufolge soll ein Bürofehler dazu geführt haben, dass die Festnahme des dritten Tatverdächtigen erst eine Woche später bekannt wurde.

Zu dem Sexualdelikt, welches sich in den Abendstunden des 9. Juni am Schlachtensee ereignet haben soll, konnten im Rahmen der Ermittlungen vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren namhaft gemacht werden.

Bereits am 1. August konnte die Polizei zwei der Beschuldigten (14, 15) wegen eines gemeinschaftlich begangenen Raubes am U-Bahnhof Walther-Schreiber-Platz festnehmen. Die Jugendlichen befinden sich derzeit wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft.