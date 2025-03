Teenagerin sexuell belästigt: Polizei stellt 88-Jährigen

Grünhain-Beierfeld - Nachdem ein 13-jähriges Mädchen am Dienstag in Grünhain-Beierfeld ( Erzgebirge ) von einem unbekannten Mann sexuell belästigt wurde, sah sie ihn am Donnerstag wieder.

Der Teenager war am Vormittag erneut an der Bushaltestelle "Beierfeld Markt", als sie im Umfeld den Tatverdächtigen entdeckte.

Das Mädchen war am Dienstagvormittag von dem 88-Jährigen an der Bushaltestelle "Beierfeld Markt" angesprochen worden. Anschließend stiegen beide in denselben Bus, wo er sie noch mehrfach am Oberarm und im Hüftbereich berührte.

Nachdem das Mädchen in Grünhain an der Bushaltestelle "Scharfe Ecke" ausgestiegen war, verfolgte er die 13-Jährige noch bis in die Fürstenbrunner Straße.

Dort ließ er von dem Mädchen ab und lief laut Polizeiinformationen davon.