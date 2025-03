Sexueller Übergriff im Erzgebirge: Rentner belästigt Jugendliche (13)

Die Polizei ermittelt wegen einer sexuellen Belästigung im Erzgebirge. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der Teenager wurde am Dienstagvormittag an der Bushaltestelle "Beierfeld Markt" von dem Senior angesprochen.

Anschließend stiegen beide in den Bus der Linie 342 in Richtung Grünhain.

"Der ältere Mann setzte sich neben die 13-Jährige und soll sie in der Folge wiederholt am Oberarm sowie im Hüftbereich berührt haben", so die Polizei.

Das Mädchen stieg in Grünhain an der Bushaltestelle "Scharfe Ecke" aus und lief in die Schwarzenberger Straße, anschließend in die Fürstenbrunner Straße.

"Der Täter, der ebenfalls aus dem Bus ausgestiegen war, soll der Teenagerin bis dahin gefolgt und dann weggelaufen sein", heißt es weiter.

Der Täter soll etwa 70 bis 75 Jahre alt gewesen sein, war dünn und hatte grau-weiße Haare. "Zudem trug er einen Dreitagebart und habe ein ungepflegtes Erscheinungsbild."