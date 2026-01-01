Nach Streit auf Silvesterparty: 60-Jähriger fährt vorsätzlich drei Fußgänger an

Kreuztal - Nach einem Streit auf einer privaten Silvesterfeier soll ein 60-Jähriger in Kreuztal-Bockenbach (Kreis Siegen-Wittgenstein) drei Fußgänger vorsätzlich angefahren haben.

Ein Alkoholtest bei dem 60-jährigen Autofahrer (l.) ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille. © Andreas Trojak/wirSiegen.de/dpa

Ein 22-jähriger Mann habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Zwei 23 und 25 Jahre alte Männer seien leicht verletzt worden.

Laut Sicherheitsbehörde war zuvor der entlaufene Hund des 60-Jährigen von Gästen der Feier gefunden worden. Der Mann habe davon erfahren und seinen Hund abholen wollen. Dabei seien die Beteiligten in einen verbalen Streit geraten.

Laut Zeugen soll der 60-Jährige dann mit seinem Fahrzeug gezielt auf die drei Personen zugefahren sein.

Der Mann gab dagegen an, dass er von den Gästen attackiert worden sei. Ein Alkoholtest habe bei ihm einen Wert von mehr als 0,9 Promille ergeben.