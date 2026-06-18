Nach stundenlangem Bangen um Frau: Spezialkräfte stürmen Wohnung und nehmen Partner fest

Mainz - In einem Wohngebiet in Mainz-Marienborn kam es am Donnerstag zu einem stundenlangen Polizeieinsatz. Hintergrund war der Verdacht, dass eine Frau in einer Wohnung gegen ihren Willen festgehalten und verletzt worden sein könnte. Auch Spezialkräfte waren vor Ort mussten eingreifen.

Im Mainzer Stadtteil Marienborn lief am Donnerstag ein Großeinsatz der Polizei. © 5VISION.NEWS

Laut einer Polizeimeldung erhielten die Beamten einen Hinweis, wonach ein 37-jähriger Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Sonnigen Hang" körperlich auf seine Lebensgefährtin eingewirkt haben soll.

Als mehrere Streifenwagen die Örtlichkeit aufsuchten, ergaben sich im weiteren Verlauf Hinweise darauf, dass der Mann möglicherweise im Besitz einer Hieb- oder Stichwaffe sein könnte.

Aufgrund der unklaren Gefährdungslage wurden weitere Polizeikräfte, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr hinzugezogen. Zudem alarmierte die Polizei entsprechende Spezialkräfte.

Gegen 19 Uhr verschaffte sich ein Spezialeinsatzkommando schließlich Zugang zur Wohnung. Der 37-Jährige wurde dabei widerstandslos in Gewahrsam genommen.

Die Lebensgefährtin des Mannes wurde leicht verletzt angetroffen. Nach Angaben der Polizei wies sie ein Hämatom auf. Ob und in welcher Weise eine mögliche Hieb- oder Stichwaffe zum Einsatz kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.