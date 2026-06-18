Hubschrauber über Tönisvorst im Einsatz: Biker nach Unfall auf der Flucht

Tönisvorst – Nach einem schlimmen Unfall am Donnerstagmorgen in Tönisvorst-Vorst, bei dem eine Mutter und ihre zwei Kinder verletzt wurden, sucht die Polizei nach einem flüchtigen Motorradfahrer.

Mit einem Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hunden fahndeten die Einsatzkräfte nach dem flüchtigen Motorradfahrer. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Laut den Beamten wollte die 29-jährige Frau gegen 8.40 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße Schmitzheide in Richtung Huverheide überqueren. In dem Rad saßen ihre beiden Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren.

Dabei übersah sie offenbar ein herannahendes Motorrad, das in Richtung Vorst unterwegs war. Es kam zum heftigen Zusammenprall.

Die Mutter und ihr fünfjähriges Kind wurden leicht verletzt, der sechsjährige Junge erlitt schwere Verletzungen. Auch der Motorradfahrer stürzte bei dem Unfall.

Doch anstatt sich um die Verletzten zu kümmern oder auf die Polizei zu warten, machte sich der Mann zu Fuß aus dem Staub.