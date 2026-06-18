Hubschrauber über Tönisvorst im Einsatz: Biker nach Unfall auf der Flucht
Tönisvorst – Nach einem schlimmen Unfall am Donnerstagmorgen in Tönisvorst-Vorst, bei dem eine Mutter und ihre zwei Kinder verletzt wurden, sucht die Polizei nach einem flüchtigen Motorradfahrer.
Laut den Beamten wollte die 29-jährige Frau gegen 8.40 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße Schmitzheide in Richtung Huverheide überqueren. In dem Rad saßen ihre beiden Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren.
Dabei übersah sie offenbar ein herannahendes Motorrad, das in Richtung Vorst unterwegs war. Es kam zum heftigen Zusammenprall.
Die Mutter und ihr fünfjähriges Kind wurden leicht verletzt, der sechsjährige Junge erlitt schwere Verletzungen. Auch der Motorradfahrer stürzte bei dem Unfall.
Doch anstatt sich um die Verletzten zu kümmern oder auf die Polizei zu warten, machte sich der Mann zu Fuß aus dem Staub.
Hubschrauber und Spürhunde suchen nach flüchtigem Motorradfahrer
Für die Suche nach dem Biker kamen neben zahlreichen Einsatzkräften auch ein Hubschrauber und sogenannte Mantrailer-Hunde zum Einsatz. Bislang jedoch ohne Erfolg.
Laut den Ermittlern war der Mann mit einer älteren roten Suzuki Bandit 650 unterwegs. Das Motorrad war weder zugelassen noch versichert. Außerdem war daran ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Mönchengladbach angebracht, das gar nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben worden war.
Wer Hinweise zu dem Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02162/377-0 bei Polizei Viersen zu melden.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa