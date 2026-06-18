Probefahrt endet mit spektakulärem Crash: Sportboot stürzt Wehr hinab

Frankfurt am Main - Eine Probefahrt auf dem Main nahm im Frankfurter Stadtteil Griesheim am Mittwochabend ein dramatisches Ende. Zwei junge Männer verletzten sich bei einem Unfall mit einem Sportboot und gerieten anschließend auch ins Visier der Polizei.

An jener Main-Schleuse in Frankfurt-Griesheim kenterte am Mittwochabend ein Sportboot. (Archivbild) © 5vision media/dpa

Wie die Polizei berichtet, waren ein 22-Jähriger und ein 17-Jähriger mit einem Sportboot flussabwärts auf dem Main unterwegs.

Als sie die Schleuse Griesheim erreichten, achteten sie offenbar nicht auf den Streckenverlauf. Gegen 20 Uhr stürzte das Boot im Bereich der Schleuse etwa drei bis vier Meter das Wehr hinunter.

Durch den Aufprall kenterte das Sportboot. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen die Männer aus dem Wasser und retteten sie an Land.

Nach dem Unfall traten Betriebsstoffe aus dem Boot aus, welche weiterhin im Main liegen. Die Bergung wird derzeit vorbereitet. Auswirkungen auf den Schleusenverkehr gab es laut Polizei nicht.

Besonders brisant: Kurz nach dem Unfall meldete sich der Eigentümer des Bootes bei der Polizei und wollte das Sportboot als gestohlen melden.