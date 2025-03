Nach Teilabsturz von Fassade in Bonner City: Kölnstraße wohl noch lange gesperrt

Bonn - Nachdem zwei Passanten in Bonn durch herabstürzende Teile einer Hausfassade getroffen und verletzt wurden , hat das Bauordnungsamt der Stadt das Gebäude am Dienstag genauer unter die Lupe genommen. Zudem prüft die Polizei den Vorfall auf eine strafrechtliche Bedeutung.

In der Bonner Innenstadt sind am Montagnachmittag plötzlich Teile einer Fassade herabgefallen. © Thomas Banneyer/dpa

Bei der Prüfung durch das Bauordnungsamt am Dienstagmorgen sei festgestellt worden, "dass weitere Bereiche der Fassade nicht mehr sicher befestigt sind", teilt die Stadt gegenüber TAG24 mit.

Demnach sei bereits ein Architekt beauftragt worden, gemeinsam mit einem Statiker den Schaden zu begutachten, die beschädigte Fassade zu sichern und anschließend zu sanieren.

Erst wenn die notwendigen Arbeiten abgeschlossen ist und keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit besteht, könne die vorhandene Sperrung der Kölnstraße zurückgenommen werden.

Aktuell steht hier in Richtung Berhta-von-Suttner-Platz nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Zudem wird der Verkehr in Richtung Innenstadt über den Stiftsplatz umgeleitet. In Gegenrichtung kann die Straße hingegen befahren werden.

Darüber hinaus hat sich auch die Polizei eingeschaltet. So werde beispielsweise untersucht, ob jemand durch eine Baugefährdung auch fahrlässig verletzt worden sein könnte, teilt die Behörde am Dienstag mit.