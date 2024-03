Nach Todesdrohungen und Körperverletzungen: LKA durchsucht Wohnungen im Erzgebirge

Johanngeorgenstadt - Die Soko Rex des Landeskriminalamts Sachsen hat am heutigen Mittwoch Wohnungen in Johanngeorgenstadt ( Erzgebirgskreis ) durchsucht.

Die Durchsuchungen fanden am Mittwoch in Johanngeorgenstadt statt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie das LKA mitteilte, fand die Maßnahme im Rahmens eines Ermittlungsverfahrens der Chemnitzer Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs statt. Dazu wurden die Wohnungen von zwei Deutschen (33, 37) durchsucht und die beiden Männer im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt.

Anlass für die Durchsuchungen war ein Vorfall vom 4. November 2023. Die beiden Beschuldigten waren widerrechtlich auf das Grundstück und schließlich in den Schuppen von zwei Männern (24, 60) eingedrungen. Die Deutschen wurden verbal mit dem Tode bedroht und verletzt.

"Außerdem entstand ein Sachschaden am Mobiliar in Höhe von 2000 Euro", so ein LKA-Sprecher.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts dauern weiter an.