Nach tödlichem Messer-Terror in Solingen: Polizei geht neuen Hinweisen nach

Die Polizei sperrte einen Fußgängertunnel in Solingen ab. © Gianni Gattus

Es würden noch polizeiliche Maßnahmen stattfinden, erklärte ein Sprecher der Polizei Düsseldorf am Dienstagmorgen. Das werde auch noch für Tage, wenn nicht Wochen so bleiben. "Die Sache ist noch nicht erledigt", betonte der Sprecher. Details könne er aber nicht nennen.

Am Montagnachmittag hatten die Beamten einen Bereich in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft in Solingen abgesucht, in der der mutmaßliche Täter Issa Al H. (26) gewohnt hat.

Man habe neue Hinweise erhalten und wolle bestimmte Bereiche jetzt noch einmal neu in Augenschein nehmen, hieß es von der Polizei.

Ein dpa-Reporter berichtete, unter anderem sei ein Fußgängertunnel in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft abgesperrt worden.