Nach tödlichem Unfall mit Fahrerflucht: Mutmaßlicher Täter gefasst!

Wie die Ermittler am heutigen Dienstag mitteilten, konnten sie in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar den Fahndungserfolg verzeichnen: Gegen 2 Uhr stellten sie in einer Tiefgarage in der Gerichtsstraße das Unfallauto sicher.

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Niederschönhausen unter der Rufnummer (030) 4664-172301, per E-Mail an Dir1K23@polizei.berlin.de, via Internetwache der Polizei Berlin oder auch an jede andere Polizeidienststelle.