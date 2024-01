Fußgänger wird von Auto angefahren und stirbt: Polizei sucht nach Zeugen

Der Fahrer des schwarzen Autos soll nach dem Zusammenstoß kurz gebremst haben und dann in Richtung Böttgerstraße von der Unfallstelle geflohen sein. Es liegen Videoaufzeichnungen des Linienbus vor.

Das 74-Jährige Opfer soll den Ermittlern zufolge gegen 18.10 Uhr die Straße überquert haben, als der Fahrer eines schwarzen Autos ihn erfasste. Zeitgleich steuerte ein Linienbus, der aus der Gerichtstraße kommend in Richtung Wiesenstraße unterwegs war, die Haltestelle Hochstraße an.

Nach dem schweren Verkehrsunfall, der sich am frühen Donnerstagabend in der Hochstraße ereignet hat, wird nun nach dem Täter gefahndet.

Falls ihr wichtige Hinweise habt, meldet Euch bitte bei dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Nummer (030) 4664-172301 oder per Mail Dir1K23@polizei.berlin.de.

Erstmeldung vom 12. Januar, 10.01 Uhr, aktualisiert am 12. Januar, 12.15 Uhr.