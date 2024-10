Nach tödlichen Schüssen in Köln: Polizei jagt Schützen und veröffentlicht Fotos

Köln - Nachdem ein 32-Jähriger in Kalk durch mehrere Schüsse getötet wurde, hat die Kölner Polizei ein Foto des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht.

Die Polizei hat Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise. © Bildmontage: Polizei Köln

Der 32-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei am vergangenen Dienstagnachmittag (22. Oktober) vor einem Fitnessstudio an der Wipperfürther Straße in Kalk aufgehalten, als der noch unbekannte Täter plötzlich die Schüsse auf ihn abgab.

Der Mann kam noch mit schwersten Verletzungen in eine Klinik, wo er jedoch wenig später verstarb.

Nachdem der Schütze, der mit einem E-Scooter vom Tatort geflohen sein soll, noch nicht identifiziert werden konnte, haben die Ermittler nun Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.