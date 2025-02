Nach Tötungsdelikt in Mönchengladbach: Polizei nimmt Mann in Stuttgart fest

Der mutmaßliche Täter wurde in Polizeigewahrsam in Mönchengladbach gebracht und sollte noch im Tagesverlauf einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Mann ist ein Bekannter des Opfers und wurde nach einer intensiven Fahndung am Donnerstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer war am Dienstagabend tot in seiner Wohnung in Mönchengladbach aufgefunden worden. Wie genau und warum der Mann getötet wurde, war zunächst nicht bekannt.