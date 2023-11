Nach tragischem Tod eines 24-Jährigen auf B10: Unfallflüchtiger (†58) tot aufgefunden!

Ulm/Ebersbach - Nach einem tödlichen Unfall am Donnerstagmorgen mit Fahrerflucht gab es eine überraschende Wendung.

Die Feuerwehr war am Donnerstag im Großeinsatz vor Ort. © SDMG / Kern

Bei dem Unfall auf der B10 in Richtung Stuttgart ist ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer in seinem Wagen verunglückt. Sein Auto ging in Flammen auf und brannte vollständig aus. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei am Unfalltag mitteilte, soll sich ein beteiligter Autofahrer rechtswidrig vom Unfallort entfernt haben. Seither wurde auf Hochtouren nach dem Unbekannten gefahndet.

Die Beamten konnten einen 58-jährigen verdächtigen BMW-Fahrer ermitteln. Befragt werden konnte dieser jedoch nicht mehr! Noch am Donnerstagnachmittag wurde er tot aufgefunden. Die Todesumstände sind noch unklar.

Zur Ermittlung der genauen Hintergründe des Unfalls auf der B10 wurde ein unfallanalytisches Sachverständigengutachten angeordnet, das erste Erkenntnisse hervorbrachte.