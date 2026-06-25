Nach Übergriffen auf Minderjährige in Schwäbisch Gmünd: 21-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Schwäbisch Gmünd - Nach mehreren mutmaßlichen Sexualdelikten im Bud Spencer Bad in Schwäbisch Gmünd ermittelt die Polizei gegen einen 21-jährigen Mann. Er soll am vergangenen Wochenende mindestens vier minderjährige Mädchen im Wasser sexuell belästigt haben.

Die Kinder sollen im Wasser belästigt worden sein. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Die Vorfälle ereigneten sich nach Erkenntnissen der Ermittler am vergangenen Samstagnachmittag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr im Erlebnis- und Spaßbecken des Freibads. Nach aktuellem Stand der Polizei näherte sich der 21-Jährige dort mindestens vier Mädchen im Alter von zwölf bis 14 Jahren und verging sich an ihnen.

Der Beschuldigte soll den Minderjährigen an das Gesäß und die Oberschenkel gefasst haben. Dabei versuchte er laut Polizeiangaben zudem, den Mädchen das Bikini-Unterteil auszuziehen.

In einem Fall soll der Mann auch den Versuch unternommen haben, mit den Fingern in den Intimbereich eines Mädchens einzudringen. Nur weil sich die Betroffenen zur Wehr setzten, ließ der Täter schließlich von seinen Opfern ab.