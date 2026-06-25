Fahranfänger spießt Auto auf: Metallstange verfehlt Beifahrerin nur knapp

Köln - Das hätte dramatisch enden können: Bei einem Fahranfänger-Unfall auf einem Parkplatz in Köln -Müngersdorf ist eine Metallstange quer durch ein Auto geschossen.

Eine Metallstange durchbohrte das Auto von der Windschutzscheibe bis zum Heck. © Polizei Köln

Nach Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr mit seinem Wagen auf den Parkplatz P3 am Willi-Schwarz-Weg gefahren.

Dort soll er sein Auto bei "waghalsigen Fahrmanövern" an die Grenzen gebracht haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann auf einer Grünfläche driftete und anschließend gegen eine eiserne Absperrung krachte.

Die erschreckende Folge: Eine Metallstange durchbohrte das Fahrzeug von der Windschutzscheibe bis zum Rücklicht. Sie verfehlte die Kopfstütze der Beifahrerin nur knapp.

Dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde, ist laut Polizei wohl vor allem "glücklichen Umständen" zu verdanken.