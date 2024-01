Versuchte Vergewaltigung an 18-Jähriger: Mann mit Phantombild gesucht

Die Polizei fahndet inzwischen mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. (Symbolbild) © unsplash/Gwyn

Die Tat ereignete sich am 29. Dezember 2023 gegen 2.50 Uhr. Der bislang unbekannte Mann hatte eine 18-jährige Frau in Hannover-Stöcken überfallen, folgte ihr bis in die Immelmannstraße und griff sie schließlich an.

Bisherigen Erkenntnisse des Zentralen Kriminaldienstes Hannover zufolge war die junge Frau von der Bahnstation Hannover-Ledeburg in Richtung Immelmannstraße unterwegs, als der Mann sie von hinten attackierte und zu Boden riss.

Der Angreifer versuchte, die 18-Jährige zu vergewaltigen, diese wehrte sich jedoch mit aller Kraft und schlug den Unbekannten in die Flucht in Richtung Mecklenheidestraße.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, weshalb die Polizei mit einem Beschluss des Amtsgerichts Hannover nun ein Phantombild nutzt, um öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter zu suchen.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe.