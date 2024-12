Nachbarn besorgt: Mann zielt mit Waffe aus Fenster, Polizei rückt mit Großaufgebot an

Bonn - Die Bonner Polizei ist am Dienstag zu einem Großeinsatz in die Innenstadt ausgerückt. Mehrere Zeugen hatten zuvor einen Mann (32) mit einer mutmaßlichen Schusswaffe beobachtet .

Mehrere Zeugen hatten am Dienstagmittag die Polizei alarmiert, nachdem sie auf den 32-Jährigen aufmerksam geworden waren. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Wie ein Sprecher der Beamten mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Mittag gegen 11.40 Uhr zu einem Haus in der Kasernenstraße alarmiert worden, nachdem der 32-Jährige dort mit der augenscheinlichen Schusswaffe in der Hand in einer Wohnung auf und ab gelaufen sein soll - doch nicht nur das!

Der Mann soll zudem auch aus einem geschlossenen Fenster mit der Waffe gezielt haben.

Zahlreiche Polizisten rückten daraufhin in die Kasernenstraße aus und schafften es gegen 12.23 Uhr schließlich, den Unruhestifter zu fixieren. "Hierbei wurde niemand verletzt", berichtete der Sprecher.

Die Einsatzkräfte stießen im Anschluss auf eine PTB-Waffe (Schreckschuss- oder Reizgaswaffe), die sichergestellt wurde.