Nachbarschafts-Streit eskaliert: SEK-Einsatz in Kassel

Ein Nachbarschafts-Streit in Kassel-Bettenhausen löste am heutigen Montagmorgen einen größeren Polizeieinsatz aus: Ein SEK rückte an und nahm einen Mann fest!

Kassel - Zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kassel gerieten in Streit: Zahlreiche Polizisten und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) rückten in der Folge aus! SEK-Kräfte nahmen am Montagmorgen einen Mann in Kassel-Bettenhausen fest. Die Polizisten stellten dabei mehrere Waffen sicher. (Symbolbild) © Montage: TAG24/Florian Gürtler, dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker Der Vorfall ereignete sich am heutigen Montagmorgen gegen 8.45 Uhr, wie die Polizei in Nordhessen mitteilte. Demnach eskalierte ein Streit zweier Nachbarn im Mittleren Käseweg im Stadtteil Bettenhausen derart, dass einer der Kontrahenten "mit einer Waffe gedroht haben soll", wie ein Sprecher erklärte. Die alarmierte Polizei sperrte daraufhin das Haus weiträumig ab. Danach rückten SEK-Kräfte an und stürmten die Wohnung eines 43-jährigen Manns. "Hierbei konnte eine Waffe gefunden werden, bei der es sich um eine geladene Schreckschusspistole handelte", hieß es. Polizei findet außerdem Elektroschocker, Messer und Axt Ferner fanden die Polizisten bei der Wohnungsdurchsuchung zu der Schreckschusswaffe passende Munition, einen Elektroschocker, ein Messer sowie eine Axt. Alle Waffen wurden sichergestellt, der 43-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. Es werde noch geprüft, ob der Kasseler sich zusätzlich zu der Bedrohung seines Nachbarn auch noch wegen weiterer Straftaten verantworten muss.

