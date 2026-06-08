Nachbarschaftsstreit eskaliert: Polizei findet Revolver

Schmalkalden - Ein Streit zwischen Nachbarn ist am Sonntagabend in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) eskaliert. Laut Polizeisprecher drohte ein Mann (52) seinem Nachbarn (57) in der Kasseler Straße, eine Waffe gegen ihn einzusetzen. Demnach stufte die Polizei den Vorfall daraufhin als Bedrohungslage ein.

Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei beim Tatverdächtigen einen Revolver. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Bei Ankunft der Beamten sei der 52-jährige Verdächtige nicht mehr vor Ort gewesen, erklärte der Sprecher weiter.

Einsatzkräfte hätten ihn aber wenig später in der Nähe aufgespürt und festgenommen. Während einer anschließenden Hausdurchsuchung sei bei dem Tatverdächtigen ein Revolver gefunden worden, hieß es.

