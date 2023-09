Nackte und verletzte Frau steht mitten auf Straße: Polizei steht vor Rätsel

Korbach - Aufruhr in Nordhessen! Die Polizei rätselt dort derzeit in Bezug auf eine Frau, die am vergangenen Wochenende in einem hilflosen Zustand mitten auf einer Straße aufgefunden wurde. Was ihr genau zugestoßen ist, ist derzeit noch ungewiss. Zeugen sollen bei der Aufklärung helfen.